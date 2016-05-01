При взрыве гранаты на остановке в Ленинградской области погиб человек

В воскресенье, 1 мая, на остановке в Ленинградской области произошел взрыв, один человек погиб. По предварительным данным, между участниками инцидента произошел конфликт во время распития спиртных напитков

Фото: Никита Попов / РБК

При взрыве на автобусной остановке в Ленинградской области погиб один человек, еще четыре получили ранения, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, на автобусной остановке в населенном пункте Паша в Волховском районе сработало «неустановленное взрывное устройство». «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что, по предварительным данным, взорвалась граната.

Издание 47news сообщило, что, по предварительным данным, во время распития спиртных напитков на остановке в компании мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников ушел и вернулся с гранатой. Другой мужчина, уточняет издание, попытался вырвать ее из рук противника, в это время произошел взрыв.

В результате взрыва, уточняет издание, погиб мужчина, который принес гранату, а тому, который пытался его обезоружить, оторвало руку. По данным ТАСС, четверо пострадавших госпитализированы с ранениями.

В пресс-службе ГУ МВД по региону «Интерфаксу» подтвердили, что на остановке взорвалась граната. Однако там уточнили, что в результате взрыва гранаты погиб один человек, три человека были госпитализированы, а еще одному была оказана помощь на месте. Сотрудник спецслужбы также подтвердил, что гранату принес на остановку один из участников конфликта, который вспыхнул во время распития спиртных напитков.