Книга о любви к себе и автобиография Цискаридзе стали бестселлерами-2024

В 2024 году россияне покупали книги на маркетплейсах чаще, чем в книжных магазинах, на бестселлеры из топ-10 они потратили почти 547 млн руб.

Российский книжный союз и операторы книжного рынка представили всероссийский книжный рейтинг — итоги продаж за 2024 год (есть у РБК).

На первом месте оказался лидер прошлых лет — нон-фикшен Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». За год он собрал 96,1 млн руб. Вторую строку занял первый том автобиографии «Мой театр» народного артиста России, бывшего солиста Большого театра и руководителя Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе (62,3 млн руб.). Замыкает первую тройку «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн (53,9 млн руб).

Россияне потратили на книги из топ-10 почти 547 млн руб. В него также вошли:

«Дом, в котором…», Мариам Петросян

«Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих», Джеймс Клир,

«Твое сердце будет разбито», Анна Джейн

«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

«Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере», Виктор Франкл

«Благословение небожителей. Том 6», Мосян Тунсю

«Железное пламя», Ребекка Яррос.

Рейтинг был составлен на основе потребительского спроса и учитывает данные продаж и востребованность книг по модели подписки. Данные продаж предоставили сеть «Читай-город — Буквоед», маркетплейс Ozon, сервисы «Литрес», «Литрес Подписка» и MyBook.

Рейтинг не учитывает учебные пособия, школьные учебники и юридические справочники.



Доля художественной литературы в топ-50 бестселлеров выросла до 48% (по сравнению с 32% в 2023 году), доля нон-фикшна составила 46%, а детской литературы — 6%. На российских авторов пришлось 44% произведений. Примерно треть работ из рейтинга — это книги, помогающие в осмыслении себя и окружающего мира.

Лидерами среди каналов продаж стали маркетплейсы с долей 48% (в 2023 году — 55%), на федеральную розницу пришлось 42% (37% годом ранее). На маркетплейсах читатели чаще всего покупали книги известных авторов (например, продажи «Восхитительной ведьмы» составили 81,4%, а «Дома, в котором...» — 62,7%). В книжных магазинах по продажам лидировали книги Цискаридзе (53,9%), Клира (52,2%) и Булгакова (44,7%). В цифровом канале интерес к художественной литературе и нон-фикшн примерно одинаков.



Доля электронных книг в топ-50 выросла на 2% за год и составила 10%.

В пятерку самых популярных аудиокниг вошли «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» и «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи»Виктора Дашкевича, «Думай медленно… Решай быстро Даниэля Канемана.

Впервые рейтинг возглавила работа психолога Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой». На художественную литературу в аудиоформате пришлось 60% топ-20 книг, как и в 2023-м.