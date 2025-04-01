В Новгородской области протестируют режим защиты от дронов

Тестировать системы защиты от незаконного использования бесполотников начнут летом. Губернатор Александр Дронов заявил, что регион станет полигоном для разработчиков систем радиоэлектронной борьбы

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Новгородской области установили экспериментальный правовой режим для тестирования систем защиты от противоправного применения беспилотников, сообщает Минэкономразвития. Постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.

Тестирование начнется летом 2025 года, оно необходимо для охраны объектов инфраструктуры и мест массового скопления людей от возможных угроз.

Системы защиты работают в двух режимах: постоянный режим обнаружения беспилотников с помощью различных технологий (оптические, акустические, тепловизоры и т.д.), а также режим нейтрализации, который включает перехват управления беспилотниками, радиоподавление и их физическое уничтожение.

Авторы документа ожидают, что интеллектуальные платформы «Ушкуйник» и «Флай Дрон» помогут организовать эффективное взаимодействие между исполнителями услуг и госорганами, отвечающими за контроль отрасли.

Новгородский губернатор Александр Дронов заявил, что регион станет полигоном для разработчиков систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, их можно будет тестировать на площадке летно-испытательного комплекса, а беспилотники применять на территории всей области для аэрофотосъемки, выявления незаконных рубок, обследования трубопроводов и доставки грузов.

Российские регионы начали запрещать использование дронов осенью 2022 года. Это произошло после того, как президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий для субьектов четыре уровня реагирования — от максимального, военного положения (для ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия присоединила в сентябре того года), до уровня базовой готовности.

В качестве исключений в рамках действующих в России экспериментальных правовых режимов возможны полеты дронов в ограниченных зонах над более 20 регионами, среди которых Москва, Московская область, Томская область, Камчатский край и другие. Президент Владимир Путин поручил правительству подумать, в каких регионах можно разрешить полеты дронов - "где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия".