С круассаном и кофе: официанты совершили забег по Парижу

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В Париже прошел традиционный забег официантов — Course des cafés. Во время него 200 человек соревновались, кто быстрее пройдет 2 км расстояние с завтраком на подносе: чашкой кофе, стаканом воды и круассаном. Во время соревнования нельзя бежать и нужно не расплескать напитки и не уронить булочку.