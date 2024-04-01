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С круассаном и кофе: официанты совершили забег по Парижу

Кадры забега официантов по Парижу

С круассаном и кофе: официанты совершили забег по Парижу
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В Париже прошел традиционный забег официантов — Course des cafés. Во время него 200 человек соревновались, кто быстрее пройдет 2 км расстояние с завтраком на подносе: чашкой кофе, стаканом воды и круассаном. Во время соревнования нельзя бежать и нужно не расплескать напитки и не уронить булочку.

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официант забег Париж
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