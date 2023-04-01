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Маск предупредил о «большой расплате» из-за низкой рождаемости в США

Илон Маск: США ждет «большая расплата» из-за низкой рождаемости
По данным американских врачей, в 2021 году в стране родилось почти 3,7 млн детей. Это на 1% больше, чем годом ранее и первое увеличение показателя с 2014 года
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск считает, что США ждут негативные последствия из-за ухудшения демографической ситуации в стране.

«Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор», — написал он в Twitter. Так предприниматель прокомментировал статью Reuters, где говорится, что фонды социального обеспечения Соединенных Штатов будут исчерпаны на год раньше, чем предполагалось, в 2033 году. На чем основаны его выводы, Маск не пояснил.

По данным Центров по контролю за заболеваниями США (CDC), в 2021 году в стране родилось 3,66 млн детей. Уровень рождаемости вырос на 1% по сравнению с предыдущим годом, это стало первым увеличением показателя с 2014 года. В 2020 году родились 3,61 млн детей, что стало минимальным значением с 1979 года. По сравнению с 2019-м число новорожденных сократилось на 4%.

В 2022 году население США увеличилось на 1,2 млн человек, до 333,2 млн, в основном это произошло благодаря иммиграции, сообщало AP со ссылкой на Бюро переписи населения.

В Японии в прошлом году родилось 799 728 детей, это на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году. За этот же период число смертей выросло на 8,9%, до 1,58 млн человек. Минздрав страны назвал падение рождаемости критической ситуацией.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск рождаемость США демографические показатели
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