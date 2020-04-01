УЕФА решил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса

УЕФА сделал финансовые послабления для клубов, которые будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в 2020 — 2021 годах

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить в сезоне 2020 — 2021 годов действие правил финансового фейр-плей. Об этом сообщается на сайте союза.

Речь идет о клубах, которые будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в 2020 — 2021 годах и прошли квалификацию.

Кроме того, в связи с распространением коронавирусной инфекции УЕФА отложил на неопределенный срок все официальные матчи мужских и женских сборных, включая игры за последние четыре путевки в финальную стадию Евро-2020. Все товарищеские матчи мужских и женских сборных также отложены на неопределенный срок. Мужской европейский турнир для игроков не старше 17 лет отменен, даты регистрации участников и старта квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020 — 21 перенесены на неопределенный срок;

Ранее 19 марта в интервью РБК владелец «Спартака» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что правило финансового фейр-плей для футбольных клубов необходимо отменить или приостановить на время паузы в европейских чемпионатах из-за пандемии коронавируса.

«Финансовый фэйр-плей был одобрен в 2010-м году. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками, а также социальными и налоговыми службами. Иными словами, они должны подтвердить, что у них оплачены все счета. С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность — то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.», — говорится на сайте УЕФА.