Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

Больше всего «лотерейных миллионеров» живет в Санкт-Петербурге, подсчитала компания — распространитель лотерейных билетов «Русское лото», основываясь на своих данных за 25 лет. Результаты исследования есть у РБК.
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Лидирует Санкт-Петербург. В 18 районах города проживают 64 «лотерейных миллионера». Среди них — семья пенсионеров, которой удалось выиграть 500 млн руб. в новогоднем тираже.
На втором месте по числу победителей — Краснодарский край, где на каждый район приходится два лотерейных миллионера.