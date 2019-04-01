Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

Чтобы выяснить, жителям какого региона больше всего везет в «Русское лото», распространители проанализировали, сколько «лотерейных миллионеров» проживают в каждом из субъектов Российской Федерации

Фото: Катерина Евгеньева / «Коммерсантъ»

Больше всего «лотерейных миллионеров» живет в Санкт-Петербурге, подсчитала компания — распространитель лотерейных билетов «Русское лото», основываясь на своих данных за 25 лет. Результаты исследования есть у РБК.

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.

Лидирует Санкт-Петербург. В 18 районах города проживают 64 «лотерейных миллионера». Среди них — семья пенсионеров, которой удалось выиграть 500 млн руб. в новогоднем тираже.

На втором месте по числу победителей — Краснодарский край, где на каждый район приходится два лотерейных миллионера.