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МИД: В США пытались использовать органы погибших детей из РФ
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МИД: В США пытались использовать органы погибших детей из РФ
Общество, 01 апр 2013, 01:00
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МИД: В США пытались использовать органы погибших детей из РФ
Министерство иностранных дел России сообщило о возможном использовании органов погибших российских детей, усыновленных американцами, пишут "Известия".
Фото: ИТАР-ТАСС

В ответе представителя МИД РФ на соответствующий запрос депутата Госдумы Александра Старовойтова говорится: "У наших загранучреждений в США имеются данные о двух фактах (по материалам американских СМИ) возможного использования (попыток использования) органов погибших российских детей для трансплантации".

По данным МИД России, органы пытались изъять у 6-летнего А.Гейко в 2003г. и Ильи Каргынцева (возраст не указан) в 2005г. Сведениями, к чему привели попытки, в ведомстве не располагают. Там лишь указывают, что в США "правила получения согласия на трансплантацию постепенно упрощаются". Так, согласно действующему в большинстве штатов типовому закону "Об анатомическом дарении", органы можно изъять даже без согласия пациента или родственника, "если врачами или компетентными органами приняты достаточные усилия по выявлению возможных возражений", подчеркивает внешнеполитическое ведомство России.

"Знать обо всех подобных случаях российская сторона не может, поскольку официальный сбор статистических данных по вопросам, связанным с использованием органов умерших и погибших детей в качестве донорских, не производится", - говорится в письме МИД РФ.

Тема насилия над российскими детьми, усыновленными американцами, не один год омрачает отношения Москвы и Вашингтона. Упомянутый в письме И.Каргынцев погиб в августе 2005г., спустя три месяца после усыновления из детского дома подмосковного Солнечногорска.

Сильный общественный резонанс вызвало сообщение о гибели летом 2008г. полуторагодовалого Димы Яковлева. Американский отец оставил малыша в салоне автомобиля, будучи уверенным в том, что завез приемного сына в ясли. В день трагедии в штате Вирджиния, где проживала семья, была сильная жара, и ребенок погиб. Приемному отцу Димы - Майлсу Харрисону - грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд США полностью оправдал его.

В конце прошлого года депутаты Госдумы приняли законопроект о запрете гражданам США усыновлять детей из РФ.

Новый виток ожесточенных дискуссий вызвало сообщение о гибели в Техасе уроженца Псковской области Максима Шатто (до усыновления - Кузьмина). По данным российской стороны, в приемной семье мальчик подвергался побоям. В свою очередь полиция США сообщает о том, что речь идет о несчастном случае.

Теги: МИД , Россия , США , дети
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