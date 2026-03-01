Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

Рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта отменили «Аэрофлот» и «Победа». «Уральские авиалинии» сообщили о временном ограничении вылетов в Дубай

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта. Об этом перевозчик сообщил в телеграм-канале.

«В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ Аэрофлот вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта», — сказано в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов дадут возможность переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата.

«В сложившихся условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в/из ОАЭ Аэрофлот разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров», — сообщили в авиакомпании. Там уточнили, что остальные пассажиры отмененных рейсов нашли жилье самостоятельно, так как у них были другие варианты.

«Временно ограничиваем вылеты в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Уже вылетевшие рейсы в ближайшее время вернутся обратно в аэропорты отправления», — сообщили «Уральские авиалинии».

Об отмене рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства ОАЭ и близлежащих стран также сообщила авиакомпания «Победа». Как уточнил перевозчик, отменена часть полетов в Дубай и Абу-Даби и из этих городов. 

Воздушное пространство Бахрейна, Катара и Кувейта на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном останется закрытым до 13:00 мск, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Крупнейшие мировые авиаперевозчики на ближайшие дни также отменили полеты над странами Ближнего Востока после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Немецкая Lufthansa сообщила об отмене рейсов из городов Германии в Тель-Авив (Израиль), Бейрут (Ливан), Амман (Иордания), Эрбиль (Ирак), Тегеран (Иран) и другие города стран региона до 7 марта из-за «текущей ситуации на Ближнем Востоке». В состав группы входят авиакомпании SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Air France отменила рейсы из Парижа в Тель-Авив и Бейрут, нидерландская KLM — из Амстердама в Тель-Авив. British Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта. Japan Airlines отменила субботний рейс из Токио в Доху. Norwegian Air Shuttle до 4 марта прекратила полеты в Дубай.

Свои рейсы на Ближний Восток отменили и другие европейские, азиатские и африканские перевозчики.

