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СМИ сообщили о задержании 70 человек в московской кальянной

По данным источников, большинство из задержанных посетителей заведения на Кутузовском проспекте — несовершеннолетние, их проверяют на употребление наркотиков
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве сотрудники полиции в ходе рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте задержали 70 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, их доставят в отделение и проверят на наркотики.

Как сообщает Telegram-канал Baza, большинство из задержанных — подростки.

По данным РЕН ТВ было задержано около 100 человек, из них 65 оказались несовершеннолетними. Об этом также пишет Telegram-канал 112. По его информации, в задержании участвовали сотрудники СОБРа и ОМОНа.

Baza пишет, что заведение, в котором прошла спецоперация, известно как «место продажи шариков с веселящим газом». По данным 112, речь идет о кальянной «Main».

РЕН ТВ опубликовал видео с места задержания. На кадрах видно, как людей выводят из здания.

Сотрудники полиции опрашивают персонал заведения, передает ТАСС.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, Кальянная, задержание, Кутузовский проспект
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