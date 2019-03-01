Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» и спирта Royal в Россию

Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» и спирта Royal в Россию

Умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании, импортировавшей в середине 1990-х в Россию куриные окорочка «ножки Буша»

25 февраля умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании «Союзконтракт», в середине 1990-х занимавшейся поставками в Россию куриных ножек из США.

Об этом РБК сообщил экс-партнер «Союзконтракта» со ссылкой на сотрудников нынешней компании Любовича «Вега-Терминал», а также источник РБК из окружения бывших бизнес-партнеров покойного. О смерти бизнесмена ранее сообщил The Bell.

По данным базы СПАРК, Любович был владельцем оптовой компании «Вега-Терминал», одинцовского Мясомолочного комбината № 1 и складского комплекса в подмосковном Одинцово.

Компанию «Союзконтракт» основали два выпускника Московского института стали и сплавов — Михаил Любович и Алексей Гольдштейн. Помимо импорта куриного мяса она была известна рекламой напитка «Херши-кола».

С начала 1990-х оба занимались импортом сантехники и счетчиков купюр, участвовали с схемах поставки в Россию голландского спирта Royal, рассказывали Гольдштейн и Любович Forbes в 2008 году.