Полиция раскрыла схему хищения 100 иномарок через московский автоломбард

В понедельник, 25 февраля, сотрудники Отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу Москвы обыскали офис компании «Победа 777» на улице Горбунова, сотрудников фирмы проверяю по делу о мошенничестве в особо крупном размере, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

По данным источника в полиции, сотрудников автоломбарда подозревают в заключении притворных сделок и в том. что при заключении договоров они вводили клиентов в заблуждение. «В действиях сотрудников компании могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал РБК собеседник.

«В полицию поступило несколько десятков жалоб от владельцев иномарок, которые обращались за получением «быстрых» займов под залог автомобилей в компанию «Победа 777», — рассказал источник в полиции.

По его словам, люди жаловались на то, что получали сумму, кратно меньшую стоимости автомобиля и не могли оплатить кредит по вине компании. «Например, владелец BMW 520 2018 года выпуска, стоимость которого составляет около 3 млн руб. получил от коммерсантов 700 тыс. руб.», — отметил источник.

При обращении людей в компанию «Победа 777» с ними заключали договор купли-продажи, потом отдавали иномарку в лизинг. «Владелец должен был выплачивать долг пропорциональными частями, но компания тормозила процесс выплат под различными предлогами», — сообщил источник. Он добавил, что, когда ситуация перерастала в конфликт, к его разрешению подключались бывшие сотрудники полиции, а также сотрудники охранного предприятия, состоящего из уроженцев Северного Кавказа. «Эти люди представляли интересы компании «Победа 777», — добавил собеседник.