Робот-блинопек

Немецкие ученые создали робота PR2, который умеет печь блинчики. Среди других талантов механического помощника - умение играть на музыкальных инструментах, выполнять домашнюю работу и даже приносить пиво из холодильника.

Фото globallookpress.com

Немецкие ученые создали робота PR2, который умеет печь блинчики. Среди других талантов механического помощника - умение играть на музыкальных инструментах, выполнять домашнюю работу и даже приносить пиво из холодильника.



