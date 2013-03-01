Робот-блинопек
Общество, 01 мар 2013, 01:00
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Робот-блинопек
Немецкие ученые создали робота PR2, который умеет печь блинчики. Среди других талантов механического помощника - умение играть на музыкальных инструментах, выполнять домашнюю работу и даже приносить пиво из холодильника.
Немецкие ученые создали робота PR2, который умеет печь блинчики. Среди других талантов механического помощника - умение играть на музыкальных инструментах, выполнять домашнюю работу и даже приносить пиво из холодильника.