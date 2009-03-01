Для начинающих водителей с 1 марта вводится специальный знак

В РФ начинающие водители с сегодняшнего дня должны снабдить свои автомобили специальными знаками. Новый знак - "Начинающий водитель" - вводится согласно постановлению правительства, подписанному 27 января 2009г. премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

Соответствующие изменения вносятся в "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения".

В постановлении говорится, что знак представляет собой квадрат желтого цвета со стороной 15 см с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 11 см.

Он закрепляется сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, которые имеют стаж вождения менее 2 лет.