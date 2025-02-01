Появились видео с падением самолета на жилые дома в Филадельфии
На кадрах с разных ракурсов видны взрыв и последовавший за ним пожар, также можно увидеть обломки и место крушения в первые минуты после падения самолета.
Небольшой самолет Learjet 55 разбился на северо-востоке Филадельфии накануне. На его борту находились шесть человек - два пилота, врач, фельдшер, пациент-ребенок и сопровождавшая его мать (по национальности мексиканцы). Ребенок находился в США, поскольку получал жизненно необходимое лечение, врачи ранее отпустили его домой.
Самолет должен был лететь из Филадельфии в международный аэропорт Тихуаны с одной технической остановкой в Спрингфилде, штат Миссури, для дозаправки. Туда он направлялся в момент крушения. По данным Fox News, причиной крушения могли стать баллоны с кислородом.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Что будет с биткоином в ближайшие месяцы