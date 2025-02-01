Появились видео с падением самолета на жилые дома в Филадельфии

На кадрах с разных ракурсов видны взрыв и последовавший за ним пожар, также можно увидеть обломки борта и место крушения в первые минуты после падения самолета. Learjet 55 упал в Филадельфии ночью, он перевозил пациента

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На кадрах с разных ракурсов видны взрыв и последовавший за ним пожар, также можно увидеть обломки и место крушения в первые минуты после падения самолета.

Небольшой самолет Learjet 55 разбился на северо-востоке Филадельфии накануне. На его борту находились шесть человек - два пилота, врач, фельдшер, пациент-ребенок и сопровождавшая его мать (по национальности мексиканцы). Ребенок находился в США, поскольку получал жизненно необходимое лечение, врачи ранее отпустили его домой.

Самолет должен был лететь из Филадельфии в международный аэропорт Тихуаны с одной технической остановкой в Спрингфилде, штат Миссури, для дозаправки. Туда он направлялся в момент крушения. По данным Fox News, причиной крушения могли стать баллоны с кислородом.