NYT сообщила о падении доходов от проституции на Украине

Проституция на Украине нелегальна, но распространена: до февраля 2022 года в этой сфере работали 53 тыс. человек. С начала военных действий доходы некоторых секс-работников упали вдвое

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Военные действия на Украине значительно сократили доходы секс-работников и серьезно подорвали программы помощи наркозависимым и ВИЧ-инфицированным, пишет The New York Times.

Проституция на Украине незаконна, но «широко терпима», говорится в статье. По данным государственного Центра общественного здоровья Украины, до начала российской военной операции в этой сфере работали около 53 тыс. человек.

Секс-работники — одна из наиболее уязвимых групп населения; даже в мирное время они сталкиваются с риском бедности, принуждения и проблем со здоровьем, речь идет в том числе о распространении ВИЧ. NYT со ссылкой на Центр общественного здоровья передает, что к концу лета 2022 года примерно треть граждан с ВИЧ или наркозависимых, которые имели право на медицинскую помощь, перестали ее получать. По словам собеседников, занятых в социальной сфере, боевые действия свели на нет многолетний прогресс в разработке наиболее безопасных методов лечения.

Некоторые опрошенные изданием секс-работники сообщили газете, что, несмотря на падение доходов, они вынуждены продолжать заниматься проституцией, чтобы иметь заработок. Одна из женщин по имени Людмила сказала, что сейчас берет за свои услуги около $6 в час — это в два раза меньше по сравнению с тем, что она получала до февраля 2022 года. Другая собеседница, Татьяна, сказала, что некоторые клиенты отказываются платить полную цену: «Иногда мужчина обещает $12, я делаю свою работу, а он платит только $7».

Из-за боевых действий значительно сократилось число иностранных клиентов, отмечает секс-работница по имени Рита. По словам ее коллеги Влады, ранее они получали хорошие чаевые, теперь ситуация изменилась.

Проституция в стране запрещена указом президиума Верховного Совета Украины 1987 года, за это предусмотрен штраф. С 2001 до 2006 года систематическое занятие проституцией было уголовным правонарушением. Сейчас тюремный срок грозит за сутенерство или вовлечение в занятие проституцией (ст. 303 УК).