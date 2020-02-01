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Германия заявила об отказе Москвы посадить летевший из Уханя самолет

Москва, как заявили в Берлине, не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан из Китая. Причиной названа нехватка мощностей на земле
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Россия отказала самолету Airbus 310 вооруженных сил Германии (Бундесвер), летевшему с эвакуированными в связи со вспышкой коронавируса из китайского Уханя (провинция Хубэй) пассажирами, в промежуточной посадке. Об этом сообщает The Bild со ссылкой на данные представителя Минобороны ФРГ.

Госкорпорация по организации воздушного движения в России перенаправила запрос РБК в Росавиацию. РБК запросил комментарий Росавиации.

По данным немецкой газеты, самолет прилетел в Ухань из Кельна в 12:00 по берлинскому времени (14:00 мск) и принял на борт 144 человека, в том числе 108 граждан ФРГ, 34 — КНР, одного — Болгарии и одного — США. Предполагалось, что на обратном пути во Франкфурт-на-Майне немецкий лайнер совершит промежуточную остановку в Москве, где будет произведена дозаправка и замена экипажа.

«Россия разрешила нам сесть у них. Однако посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность», — сообщил Bild представитель министерства обороны ФРГ Даниэль Дракен. В каком именно аэропорту должен был дозаправиться немецкий самолет, не уточняется.

Как передает Die Welt, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что она удивлена решением России о запрете остановки в Москве. «Нам обещали предоставить разрешение на посадку. Но ситуация получила иное развитие», — сказала она. По словам политика, вопрос об отказе сесть в Москве сейчас обсуждается с Россией. По данным министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, ни у кого из граждан Германии, находящихся на борту самолета из Уханя, нет симптомов заражения коронавирусом.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13:40 по местному времени. По сообщению ВВС Германии в Twitter, самолет благополучно сел в финской столице для дозаправки и смены экипажа.

Запись в facebook пользователя @Team_Luftwaffe

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Позднее стало известно, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа 2019-nCoV. Жертвами ранее неизвестной инфекции стали уже 259 человек, заражены еще около 12 тыс. человек, вылечиться удалось 243. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, во всех штатах США также введен режим ЧС.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Мария Кокорева
Теги: коронавирус, самолет, Китай
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