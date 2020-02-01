Германия заявила об отказе Москвы посадить летевший из Уханя самолет

Москва, как заявили в Берлине, не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан из Китая. Причиной названа нехватка мощностей на земле

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Россия отказала самолету Airbus 310 вооруженных сил Германии (Бундесвер), летевшему с эвакуированными в связи со вспышкой коронавируса из китайского Уханя (провинция Хубэй) пассажирами, в промежуточной посадке. Об этом сообщает The Bild со ссылкой на данные представителя Минобороны ФРГ.

Госкорпорация по организации воздушного движения в России перенаправила запрос РБК в Росавиацию. РБК запросил комментарий Росавиации.

По данным немецкой газеты, самолет прилетел в Ухань из Кельна в 12:00 по берлинскому времени (14:00 мск) и принял на борт 144 человека, в том числе 108 граждан ФРГ, 34 — КНР, одного — Болгарии и одного — США. Предполагалось, что на обратном пути во Франкфурт-на-Майне немецкий лайнер совершит промежуточную остановку в Москве, где будет произведена дозаправка и замена экипажа.

«Россия разрешила нам сесть у них. Однако посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность», — сообщил Bild представитель министерства обороны ФРГ Даниэль Дракен. В каком именно аэропорту должен был дозаправиться немецкий самолет, не уточняется.

Как передает Die Welt, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что она удивлена решением России о запрете остановки в Москве. «Нам обещали предоставить разрешение на посадку. Но ситуация получила иное развитие», — сказала она. По словам политика, вопрос об отказе сесть в Москве сейчас обсуждается с Россией. По данным министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, ни у кого из граждан Германии, находящихся на борту самолета из Уханя, нет симптомов заражения коронавирусом.