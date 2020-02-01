В Аризоне задержали предполагаемого лидера иракской ячейки «Аль-Каиды»

В Аризоне задержан житель города Финикс, предполагаемый лидер действующей в Ираке ячейки «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает прокуратура штата.

Речь идет о 42-летнем Али Юсефе Ахмеде аль-Нури, арестованном по запросу Ирака. По данным властей этой страны, он причастен к убийству двух полицейских в июне и октябре 2006 года.

Задержанный был одним из главарей ячейки террористической организации, которая действует на территории города Эль-Фаллуджа, заявили в Багдаде. Группировка планировала операции, направленные против иракской полиции.

В заявлении прокуратуры Аризоны отмечается, что, если суд подтвердит вину аль-Нури, решение о его выдаче Ираку будет принимать госсекретарь США. Ведомство не уточняет, когда именно мужчина прибыл в Штаты и как долго прожил в Финиксе.