Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

В феврале в России вступают в силу нормативные акты в разных сферах жизни, от индексации пенсий до правил выдачи шенгенских виз. Главные новшества — в обзоре РБК

Фото: Виктор Кручинин / ТАСС

Социальные выплаты

Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год. Помощь коснется ветеранов боевых действий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов, семей с детьми и граждан, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Транспорт

С 1 февраля тариф в рамках системы «Платон» увеличится до 2,20 руб. за каждый пройденный километр (с июля 2019 года он составлял 2,04 руб.). Средства, которые вносятся за проезд большегрузов по федеральным дорогам, поступают в Федеральный дорожный фонд.



С 1 февраля подорожает проезд в московском общественном транспорте. Стоимость билетов на одну и две поездки составит 57 руб. и 114 руб. соответственно. Цена проездных билетов без лимита поездок не изменится. Подробную информацию о тарифах можно найти здесь.