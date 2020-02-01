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Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

В феврале в России вступают в силу нормативные акты в разных сферах жизни, от индексации пенсий до правил выдачи шенгенских виз. Главные новшества — в обзоре РБК
Фото: Виктор Кручинин / ТАСС

Социальные выплаты

Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год. Помощь коснется ветеранов боевых действий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов, семей с детьми и граждан, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Транспорт

С 1 февраля тариф в рамках системы «Платон» увеличится до 2,20 руб. за каждый пройденный километр (с июля 2019 года он составлял 2,04 руб.). Средства, которые вносятся за проезд большегрузов по федеральным дорогам, поступают в Федеральный дорожный фонд.

С 1 февраля подорожает проезд в московском общественном транспорте. Стоимость билетов на одну и две поездки составит 57 руб. и 114 руб. соответственно. Цена проездных билетов без лимита поездок не изменится. Подробную информацию о тарифах можно найти здесь.

Дальневосточный гектар

С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы «Дальневосточный гектар» смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов). С 1 августа 2020 года такая возможность появится у всех россиян. Участники программы получают господдержку при освоении земельных участков.

СМИ-иноагенты

С 1 февраля заработает закон, установивший штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам. За нарушение закона гражданам грозит штраф до 10 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а компаниям — до 500 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн руб. соответственно. Грубое нарушение закона (более двух раз за год) приведет к штрафу до 100 тыс. руб. или аресту до 15 суток для граждан, до 200 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для компаний.

2 декабря 2019 года вступили в силу поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физическим лицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. Согласно закону физлицо-иноагент должно будет зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах. В соответствии с новыми поправками иностранные СМИ будут обязаны зарегистрировать юрлицо в России. СМИ, включенные в реестр иноагентов, должны будут учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года.

Визы

Изменения, вступающие в силу 2 февраля, не относятся к российским законам, но пригодятся российским путешественникам. С этого момента меняются правила выдачи шенгенских виз. Решение Европарламента и Евросовета упрощает получение длительных виз для туристов с хорошей визовой историей — они могут рассчитывать на постепенное увеличение срока пребывания. Меняется и ряд других правил. В частности, подать заявление на визу можно будет за полгода до поездки, а не за три месяца.

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: закон, СМИ
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