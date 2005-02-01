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Россияне чаще других отстаивают права в Европейском суде
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Россияне чаще других отстаивают права в Европейском суде
Общество, 01 фев 2005, 16:16
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Россияне чаще других отстаивают права в Европейском суде
Россия лидирует по числу обращений своих граждан в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. С 1998г. в этот суд поступило порядка 22 тыс. жалоб от россиян, сообщил сегодня председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судейского сообщества по проблемам правосудия, проходящем в Москве.

В свою очередь, уполномоченный РФ в Европейском суде Павел Лаптев заявил журналистам в перерыве совещания, что названная цифра не свидетельствует о низком качестве российского правосудия, а объясняется большой численностью населения страны по сравнению с другими европейскими государствами. "Страна большая, проблем много, но много и необоснованных жалоб", - сказал он.

Между тем по числу удовлетворенных жалоб россияне не на первом месте. Не в пользу России Европейским судом всего было вынесено 22 решения, из них лишь 9 - из-за ошибок российских судебных органов, отметил П.Лаптев. В 2004г. было вынесено 15 постановлений по жалобам россиян, в некоторых из них было признано, что нарушений прав человека не было допущено. Среди них - дело военного журналиста Александра Никитина, осужденного в России за шпионаж. Если сравнить эти цифры с другими странами, то динамика будет такая: в 2004г. были вынесены решения по 59 жалобам граждан Франции, 36 - граждан Италии, 74 - граждан Польши, 154 - Турции.

Подводя итоги 2004г., П.Лаптев отметил, что "в деятельности Европейского суда наметилась опасная тенденция политизации ряда аспектов". В качестве "яркого примера этому" он привел жалобу Илие Илашку против Молдавии и России. Этот гражданин, напомнил П.Лаптев, был осужден Верховным судом Приднестровья, и его дело не имеет никакого отношения к России, однако 8 июля 2004г. Европейский суд, приняв во внимание пребывание миротворческих сил РФ в Приднестровье, принял "надуманное политизированное решение о нарушении РФ ряда норм Европейской конвенции по правам человека", которое "не делает чести Европейскому суду". "К сожалению, это решение невозможно обжаловать", - сказал уполномоченный РФ в Европейском суде. По его мнению, "это решение серьезнейшим образом осложнило наши отношения с Европейским судом".

Стоит отметить, что решения Европейского суда по правам человека не носят обязательный характер, и суд не может заставить правительство страны выполнить его решение. Однако, как утверждают некоторые источники, пока что государства, проигравшие суд, выполняют его решения, так что неизвестно, какие же санкции может реально применить данная организация.

Напомним, Европейский суд по правам человека обязал власти России и Молдавии выплатить крупные денежные компенсации членам так называемой "группы Илашку", приговоренным приднестровским режимом к длительным срокам заключения за террористическую деятельность во время вооруженного конфликта 1992г. между Молдавией и Приднестровьем. Россия должна выплатить 180 тыс. евро руководителю группы И.Илашку и по 120 тыс. евро Андрею Иванцоку, Александру Лешко и Тудору Петрову-Попе в возмещение материального и морального вреда. Все четверо были арестованы 2-4 июля 1992г. в Тирасполе. Им были предъявлены обвинения в незаконном сопротивлении легитимному руководству Приднестровья, а также инкриминировался ряд преступлений, включая два убийства. Находясь в тюрьме, члены "группы Илашку" 14 июня 1999г. и 20 марта 2001г. внесли в Европейский суд по правам человека иск против Молдавии и Российской Федерации, обвиняя их в грубом нарушении прав человека.

Также стоит отметить, что на днях ПАСЕ, которая является главной организацией Европы по защите прав человека, резко раскритиковала действия российских властей в отношении концерна ЮКОС и его бывшего руководителя Михаила Ходорковского, приняв резолюцию по "делу ЮКОСа". По мнению экспертов, у такого хода ПАСЕ могут быть серьезные последствия, так как Россия, являясь членом Совета Европы, обязана соблюдать его Хартию по правам человека.

Авторы доклада в ПАСЕ надеются, что Россия воспримет данную резолюцию серьезно. В 15 пункте резолюции говорится, что Ассамблея признает "законное право избранного политического руководства страны преследовать свои политические цели, в том числе и в экономической сфере", но выступает "категорически против использования правоприменительных процедур для таких целей". Парламентарии ссылаются на решение Европейского суда по правам человека от 19 мая 2004 года по делу Гусинского, в котором суд постановил, что содержание основателя НТВ Гусинского нарушило статью 5 Европейской конвенции по правам человека, "поскольку было установлено, что заключение истца под стражу имело целью заставить его продать принадлежавший ему пакет акций НТВ Газпрому.

Кроме того, Совет Европы также резко раскритиковал тот факт, что "Юганскнефтегаз" был принудительно продан с аукциона по цене гораздо ниже рыночной стоимости.

Между тем принятие столь жесткой резолюции спровоцировало серьезный конфликт между ПАСЕ и российскими властями. Генеральный прокурор Владимир Устинов отверг заявления ПАСЕ как не соответствующие действительности. Представитель российской делегации, депутат Госдумы Валерий Гребенников пригрозил, что нижняя палата российского парламента скоро может сократить взносы страны в Совет Европы с нынешних 24 до 6 млн долларов.

Теги: Европейский суд по правам человека , Лебедев , Страсбург , европейский суд
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