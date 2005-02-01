У Тони Блэра нежные губы

Оказывается, у британского премьер-министра очень нежные губы, почти как у ребенка. По крайней мере, это утверждает одна из поклонниц Блэра, которой удалось украсть у него поцелуй на глазах изумленной публики.

Во время запланированной поездки в один из жилых кварталов Манчестера Тони Блэр был встречен толпой своих фанатов, которые одобряют его политическую деятельность. В ходе общения с жителями района к премьеру неожиданно подошла 42-летняя Джин Петерсон и, нежно обняв своего кумира, подарила ему поцелуй. Ошеломленные граждане, немного придя в себя от этого зрелища, бурно зааплодировали.

Позднее Джин призналась, что у Тони Блэра очень мягкие губы, похожие на губы дитя. В интервью британским журналистам она попыталась объяснить причину своего поступка. По ее словам, она действовала спонтанно. Джин предполагает, что это произошло потому, что толпа сильно шумела, а ей хотелось поприветствовать Блэра тепло, по-дружески. Джин показалось, что премьер-министр был готов к этому и даже вытянул губы специально для поцелуя, когда она к нему приблизилась. «Наверное, он был немного удивлен, однако, догадался о значении этого жеста», - говорит Джин.

По материалам Ananova