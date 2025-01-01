Заслуженная артистка России Выходцева умерла в возрасте 90 лет

На 91-м году жизни умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева. Она известна по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Кроме того, Выходцева озвучивала героев зарубежных актрис

Инна Выходцева в кинофильме «Лавина с гор», 1958 г. (Фото: РИА Новости)

После продолжительной болезни на 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева, сообщили в Союзе кинематографистов.

Выходцева скончалась 31 декабря. В октябре 2024 года телеграм-канал Mash писал, что женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

Актерское портфолио артистки более чем за 65 лет работы насчитывает 165 фильмов. В частности, она снялась в роли телережиссера в кинокартине «Москва слезам не верит» и сотрудницы статистического учреждения в «Служебном романе».

Кроме того, с 1969 по 1997 год работала в дубляже. Артистка озвучивала героев зарубежных актрис, в том числе Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами», Стефанию Сандрелли в картине «Они шли за солдатами».

Выходцева родилась в 1934 году в Донецке. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1957 году она впервые снялась в кино. Ее дебютная роль — Люси Зарницыной из типографии революционной газеты в фильме «Балтийская слава» режиссера Яна Фрида.

Выходцева посвятила кино 67 лет своей жизни. Она участвовала в съемках таких фильмов, как «Юность наших отцов», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый» и «Марш Турецкого».

10 июня 1992 года она получила звание заслуженной артистки России за заслуги в области киноискусства.