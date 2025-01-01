Заслуженная артистка России Выходцева умерла в возрасте 90 лет
После продолжительной болезни на 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева, сообщили в Союзе кинематографистов.
Выходцева скончалась 31 декабря. В октябре 2024 года телеграм-канал Mash писал, что женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.
Актерское портфолио артистки более чем за 65 лет работы насчитывает 165 фильмов. В частности, она снялась в роли телережиссера в кинокартине «Москва слезам не верит» и сотрудницы статистического учреждения в «Служебном романе».
Кроме того, с 1969 по 1997 год работала в дубляже. Артистка озвучивала героев зарубежных актрис, в том числе Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами», Стефанию Сандрелли в картине «Они шли за солдатами».
Выходцева родилась в 1934 году в Донецке. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
В 1957 году она впервые снялась в кино. Ее дебютная роль — Люси Зарницыной из типографии революционной газеты в фильме «Балтийская слава» режиссера Яна Фрида.
Выходцева посвятила кино 67 лет своей жизни. Она участвовала в съемках таких фильмов, как «Юность наших отцов», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый» и «Марш Турецкого».
10 июня 1992 года она получила звание заслуженной артистки России за заслуги в области киноискусства.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов