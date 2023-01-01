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Курс евро на 31 декабря 2022
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(-0,42)
Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
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При пожаре на Ростовской АЭС погиб человек
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Новогоднее обращение Владимира Путина. Видео
Общество, 00:00
Полянский назвал причину блокировки заявления ООН по Лачинскому коридору
Политика, 31 дек 2022, 23:48
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Встреча Нового года в Москве. Прямая трансляция
Общество, 31 дек 2022, 23:03
Пиротехническое новогоднее шоу в Абу-Даби. Видео
Общество, 31 дек 2022, 22:56
Ургант сообщил о снятии с эфира новогоднего проекта с его участием
Технологии и медиа, 31 дек 2022, 22:50
В России ввели лимит цен на газ для СП «Газпрома» с Wintershall и OMV
Политика, 31 дек 2022, 22:01
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Киев сообщил о возврате 140 военных в результате обмена
Политика, 31 дек 2022, 21:42
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр
РБК и Ростелеком, 31 дек 2022, 21:33
Возле парка «Зарядье» в центре Москвы зарезали сотрудника МАДИ
Общество, 31 дек 2022, 21:27
В Петербурге умер лидер рэп-проекта ЭПП Андрей Райкконен
Технологии и медиа, 31 дек 2022, 21:07
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь
РБК и Газпром нефть, 31 дек 2022, 20:49
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика, 31 дек 2022, 20:46
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 31 дек 2022, 20:42
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Итоги 2022 года
,
01 янв, 00:00
0
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Новогоднее обращение Владимира Путина. Видео
В новогоднем обращении к россиянам президент выступил в окружении военных. Видео в этом году записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону
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