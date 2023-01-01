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Курс евро на 31 декабря 2022
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(-0,42)
Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34
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Как Новый год встречают в Париже. Прямая трансляция
Общество, 02:04
В Киеве прогремели взрывы
Политика, 01:56
Пригожин подарил украинским военнопленным на Новый год мандарины
Политика, 01:34
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Встреча Нового года возле Бранденбургских ворот в Берлине. Трансляция
Общество, 01:31
В Белгородской области ПВО сбила четыре снаряда РСЗО
Политика, 00:56
При пожаре на Ростовской АЭС погиб человек
Общество, 00:23
Новогоднее обращение Владимира Путина. Видео
Общество, 00:00
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Полянский назвал причину блокировки заявления ООН по Лачинскому коридору
Политика, 31 дек 2022, 23:48
Встреча Нового года в Москве. Видео
Общество, 31 дек 2022, 23:03
Пиротехническое новогоднее шоу в Абу-Даби. Видео
Общество, 31 дек 2022, 22:56
Ургант сообщил о снятии с эфира новогоднего проекта с его участием
Технологии и медиа, 31 дек 2022, 22:50
В России ввели лимит цен на газ для СП «Газпрома» с Wintershall и OMV
Политика, 31 дек 2022, 22:01
Киев сообщил о возврате 140 военных в результате обмена
Политика, 31 дек 2022, 21:42
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр
РБК и Ростелеком, 31 дек 2022, 21:33
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01 янв, 02:04
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Как Новый год встречают в Париже. Прямая трансляция
В Париже десятки тысяч человек встречают Новый год на Елисейских полях, Марсовом поле и площади Трокадеро перед Эйфелевой башней
Теги
Париж
Франция
Новый Год
салют
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