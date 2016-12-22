Пранкеры рассказали о розыгрыше Порошенко и совете «не пить много водки»

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, в разговоре с РБК утверждают, что в новогоднюю ночь они разыграли президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщение о розыгрыше пранкерами украинского лидера появилось на странице Владимира Кузнецова (Вована) в социальной сети «ВКонтакте».

Во время разговора с Порошенко один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который позвонил лидеру Украины, чтобы поздравить его с Новым годом.

Разговор закончился сразу после того, как пранкер выразил надежду на то, что Порошенко не будет пить «слишком много водки и горилки». После этой фразы президент Украины бросил трубку.

«Разговор прошел 1 января в 0:40 по Киеву, в 1:40 по Москве. Это уже не первый с ним разговор, примерно четвертый по счету. Понятно, что никаких серьезных вещей в час ночи первого января никто обсуждать не собирается», — рассказал РБК Вован.

По словам Лексуса, в разговоре они использовали в том числе фразы «настоящего» генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им во время другого телефонного разговора с пранкерами.

«Столтенберг был записан заранее, мы ему звонили раньше. Первые фразы были записанные, а последняя [фраза Столтенберга] моя была. Моим голосом было по поводу горилки и прочего», — пояснил Столяров.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации президента Украины.

Ранее в НАТО опровергали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг беседовал по телефону с человеком, который выдавал себя за президента Украины Петра Порошенко. «Никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой», — подчеркнула официальный представитель альянса Лунгеску.