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С 1 января в России повысились акцизы на бензин
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С 1 января в России повысились акцизы на бензин
Общество, 01 янв, 13:02
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С 1 января в России повысились акцизы на бензин
С 1 января в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на дизтопливо и бензин пятого класса. Собранные средства правительство обещало направить на строительство трасс в Крыму и Калининграде
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России с 1 января выросли акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс России были подписаны президентом 30 ноября 2016 года и вступили в силу сегодня.

Теперь акцизы на бензин пятого класса стали выше на 10,7% и составляют 11,2 тыс. руб. за тонну. А с 1 июля они поднимутся еще раз — до 11,8 тыс. руб. за тонну.

Акцизы на дизельное топливо также увеличатся в два этапа, с сегодняшнего дня и с 1 июля. С 1 января акциз составляет 11,2 тыс. руб. за тонну, а с июня вырастет до 11,8 тыс. руб. за тонну.

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Общество

О том, что правительство намерено поднять акцизы на бензин, стало известно в начале сентября — тогда об этом сообщали источники РБК. Идея повышения косвенного налога принадлежит Минтрансу, который рассчитывал собрать около 40 млрд руб. для завершения долгостроя в Калининграде — трассы «Приморское кольцо», объясняли источники РБК.

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Деньги также могут пойти на строительство трассы «Таврида» в Крыму, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Спустя две недели глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что повышение акциза на бензин одобрено правительством. Доходы, которые правительство получит в результате повышения налога, пойдут на строительство трасс в Калининграде и Крыму.

​Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в разговоре с РБК отмечал, что из-за роста акцизов пострадают, вероятно, владельцы независимых АЗС: крупные нефтяные компании повысят оптовые цены, а владельцы заправок вряд ли смогут полностью переложить их в розничные.

В конце сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила, что повышение акцизов на топливо в 2018 году не повлияет «существенным образом» на цены для конечного потребителя, в случае если решение впишется в темпы инфляции.

По словам замглавы службы Анатолия Голомолзина, в ФАС ожидают рост цен для потребителей «в рамках общего тренда», близкого к уровню инфляции.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: акцизы , бензин , Налоговый кодекс
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