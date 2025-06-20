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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Хуснуллин предсказал рост цен на жилье в ближайшие годы

Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Вице-премьер Марат Хуснуллин спрогнозировал рост стоимости жилья в ближайшие годы и рассказал, из чего складывается его цена
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ-2025, что ожидает роста стоимости жилья в новостройках. «Единственная возможность для реального снижения цены — это большой объем предложения. А если большого объема предложения не будет, то, соответственно, цена будет всегда высокой», — сказал он.

«Я уже чётко сейчас вижу, что на 28% выдано меньше разрешений на строительство многоквартирного жилья. И с учетом инерционности, что в среднем дом у нас строится в стране три года, это означает, что уже в 2028 году многоквартирного жилья будет на 30% меньше. А что это означает? Это означает, что если даже ситуация финансовая стабилизируется, будет ипотека, значит, будет все нормально, у людей будут деньги и возможность покупать квартиры, а жилья на рынке не будет. А отсутствие жилья на рынке — это приводит к очередному росту цен. Вот что меня беспокоит», — подчеркнул он.

Хуснуллин предсказал рост цен на жилье в ближайшие годы
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Вице-премьер сказал, что не хотел бы прогнозировать, насколько именно вырастет стоимость жилья, «но то, что рост будет, — совершенно точно».

Говоря о том, из чего складывается стоимость жилья, Хуснуллин обратил внимание, что сейчас сама стройка в стоимости жилья составляет менее 50%. Еще 15%, по его словам, поиходится на финансовые услуги. «Рост стоимости стройматериалов — в два раза за несколько лет, за последние четыре года, рост стоимости трудовых ресурсов, огромные затраты транспортные, рост стоимости земли», — перечислил вице-премьер факторы, влияющие на конечную стоимость. Отдельно Хуснуллин подчеркнул составляющую социальной инфраструктуры: «Когда жилье стало очень активно строиться, там появилась определенная норма рентабельности у инвесторов, появилась возможность для развития. Мы сейчас переложили в стоимость квадрата все, включая социальную инфраструктуру. 620 млрд сегодня в счетах эскроу — это стоимость социальной инфраструктуры».

Вице-премьер отметил, что рост цен снижает возможность покупать жилье: «Мы вроде нивелируем это льготной ипотекой, но этот рост стоимости (причем он по объективным причинам от нас независим) — он, к сожалению, нас очень беспокоит».

Ранее в рамках форума Хуснуллин рассказал о больших рисках на рынке строящегося жилья, но подчеркнул, что пока запаса прочности компаний хватает для удержания стабильности.

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Персоны
Анна Пономаренко, Илья Доронов
жилье жилищное строительство цены Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин фото
Марат Хуснуллин
политик, вице-премьер России
9 августа 1966 года
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