Сальдо предупредил об отключении электричества на всей территории области

Губернатор Сальдо: во всей Херсонской области будет отключено электричество

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На всей территории Херсонской области будет отключено электричество на полчаса, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сегодня с 15:00 до 15:30 на всей территории Херсонской области будет временно ограничена подача электроэнергии», — написал он.

Глава региона пояснил, что отключения связаны с проведением технических работ для стабилизации энергосистемы после повреждений, полученных в результате украинских атак.

«Эти работы необходимы, чтобы обеспечить более надежное электроснабжение региона», — добавил Сальдо.



Несколькими часами ранее, утром 3 июля, Сальдо сообщил о последствиях недавних ударов ВСУ по региону. В результате атак пострадали пять мирных жителей, включая ребенка 2017 года рождения.

Последствия на земле были зафиксированы более чем в десяти населенных пунктах, без света остался 91 населенный пункт, в том числе в Ивановском, Каховском и Великолепетихском округах.