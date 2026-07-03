Белоусов приехал с инспекцией на Черноморский флот. Видео

Появилось видео, как министр Белоусов приехал с инспекцией на Черноморский флот

В этой статье

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию и рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях сил, сообщили в Минобороны.

На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, как Белоусов прошел по военному кораблю. Потом провел совещание с участием главы Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Также он наградил моряков Черноморского флота.