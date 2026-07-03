Костин рассказал Путину о развитии проектов ВТБ

В этой статье

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о реализации проектов банка, передает пресс-служба Кремля.

Глава банка доложил о развитии самого крупного проекта ВТБ, а именно Баимского месторождения меди на Чукотке, стоимость которого, по словам Костина, составляет 1,3 трлн руб. Банк является кредитором предприятия.

«Важно, что, когда этот проект выйдет на полную мощность, Чукотка перестанет быть дотационным регионом и начнет сама себя кормить», — заявил Костин.

Среди других важных проектов он назвал Черногорский горно-обогатительный комбинат в Норильске, высокоскоростную магистраль Москва — Петербург и Амурский газоперерабатывающий завод.

«Похвастаться можно тем, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много», — заявил Костин.

Глава ВТБ также сообщил президенту, что банк ожидает в 2026 году прирост прибыли — до 600 млрд руб. против 500 млрд руб. в 2025-м.

ВТБ — один из крупнейших российских банков. Он входит в перечень системно значимых кредитных организаций Центрального банка.

В конце мая ВТБ и RWB, контролирующий маркетплейс Wildberries, объявили о стратегическом партнерстве. Оно предполагает в том числе приобретение госбанком 5% в капитале ВБ Банка, подконтрольного Wildberries, и в других финтех-активах группы. Сделку планируют закрыть до конца лета.