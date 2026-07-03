В Кузбассе возбудили уголовное дело после пропажи девятилетней девочки

В Кузбассе следственными органами СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Юрге. Об этом сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

«Следствием установлено, что днем 2 июля 2026 года несовершеннолетняя вышла на улицу и домой не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят поиски.

За день до этого в Туве у реки Енисей пропали две 13-летние школьницы. Для их обнаружения используют беспилотники, также были привлечены водолазы.