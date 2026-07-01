Синоптик рассказала, когда москвичам ждать понижения температуры Синоптик Татьяна Позднякова: с субботы в Москве ожидается похолодание

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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В Москве в последние дни недели ожидается постепенное понижение температуры, а в области возможна гроза. Об этом в эфире Радио РБК рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В субботу в Москве еще 24–26 градусов, а в воскресенье станет прохладнее. Преобладающая температура уже будет где-то в пределах 21–23 градусов. <...> Начало следующей недели обещает дождливую погоду», — сказала она.

По словам синоптика, на текущей неделе средняя температура в Москве составит от 29 до 31 градуса, в ночь на пятницу, 3 июля, ожидается 18–20 градусов тепла. Дневная температура в пятницу будет колебаться в пределах 25–27 градусов в столице, а в Подмосковье ожидается от 22 до 27 градусов, добавила синоптик.

«В выходные дни, в ночные часы осадков не ожидается, а вот днем будет приниматься дождь, от небольшого до умеренного. В субботний день, возможно, даже и гроза», — сказала Позднякова, добавив, что в Москве умеренная прохладная погода сохранится до середины следующей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил москвичей о снижении температуры и осадках на выходных. По его прогнозу, 4 и 5 июля в столице может выпасть 23–28 мм осадков, что составляет до трети месячной нормы. Температура воздуха ночью составит от плюс 14 до плюс 17 градусов, днем — от плюс 19 до плюс 22 градусов.