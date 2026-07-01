В Омской области объявили беспилотную опасность

В Омской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил в «Максе» губернатор области Виталий Хоценко.

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал он.

Жителям даны соответствующие рекомендации на случай угрозы атаки беспилотников. При нахождении на улице рекомендуется укрыться в ближайшем здании или подземном переходе, дома — отойти от окон и перейти в помещение без окон. В транспорте следует остановиться и покинуть его, выбрав безопасное место для укрытия. Во время полета беспилотников запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае падения БПЛА не приближаться к обломкам и отойти на безопасное расстояние.

Впервые беспилотную опасность в Омске объявили в этом году 10 июня. Позже Хоценко сообщил об отмене беспилотной опасности. Она продлилась полчаса.