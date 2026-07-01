Управление по борьбе с языком ненависти в Грузии заявило о 170 нарушениях

Управление по борьбе с языком ненависти, входящее в состав департамента по защите прав человека Министерства внутренних дел Грузии, выявило за первый месяц работы 170 предполагаемых правонарушений, передает InterpressNews.

«В период с 1 июня по 1 июля 2026 года управлением по борьбе с языком ненависти было выявлено 170 предполагаемых случаев административных правонарушений, из которых 150 уже направлены в суды общей юрисдикции», — говорится в сообщении.

Суды уже вынесли решения по 33 из 150 дел. В 31 случае в качестве меры ответственности был назначен штраф, а еще в двух — устные замечания.

Департамент по защите прав человека МВД Грузии был создан в январе 2018 года для усиления работы правоохранительных органов в сфере защиты прав человека. В его задачи входят координация и контроль расследований по делам о домашнем насилии, насилии в отношении женщин, преступлениях на почве дискриминации, торговле людьми, а также преступлениях, совершенных в отношении или с участием несовершеннолетних.

Управление по борьбе с языком ненависти — это новое подразделение в составе департамента по защите прав человека МВД Грузии, созданное после принятия в мае 2026 года закона об административной ответственности за «язык ненависти».

Подразделение начало работу 1 июня 2026 года. Оно выявляет случаи предполагаемых административных правонарушений, связанных с публичными высказываниями, которые власти квалифицируют как разжигание ненависти или дискриминацию по признакам расы, национальности, этнического происхождения, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности и другим защищаемым признакам.