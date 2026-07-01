ВС России уничтожили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»

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Российские вооруженные силы нанесли удар по цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун», — сообщило Минобороны в «Максе».

«Ракетными войсками ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун», — говорится в сообщении.

Атакованы также площадки подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, пункты временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Накануне российская армия поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Минобороны обращает внимание, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.