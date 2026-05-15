Лукашенко заявил, что большую часть гумпомощи Белоруссия получает от США Лукашенко: США обеспечили две трети гуманитарной помощи Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Около двух третей всей гуманитарной помощи, поступившей в Белоруссию в 2025 году, было предоставлено США, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с президентом и гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

По его словам, несмотря на санкции, Вашингтон продолжает оказывать поддержку Белоруссии. Белорусский лидер поблагодарил США за помощь и заявил, что в республике у американского президента есть «надежные друзья и сторонники».

«В прошлом году две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказали Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят: санкции, санкции. Но американцы молодцы», — сказал Лукашенко во время встречи с главой религиозной организации



В апреле Лукашенко заявил, что Минск готов к «большой сделке» с США, однако она должна учитывать интересы обеих сторон. По словам белорусского президента, он не собирается «ничего выпрашивать» у Вашингтона, и подчеркнул, что встреча с президентом США Дональдом Трампом не является для него самоцелью.

При этом белорусский лидер допустил, что контакты Минска и Вашингтона могут быть связаны с попыткой наладить отношения США с Россией.

В марте Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США, которая может затронуть вопросы политзаключенных, работы посольств и контроля над ядерными материалами. После переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом Вашингтон снял санкции с ряда белорусских банков и компаний, а Лукашенко помиловал 250 осужденных.