Напавшего с ножом на девочку в Подмосковье арестовали

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Суд в Наро-Фоминске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 21-летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство малолетней девочки. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

По данным следствия, молодой человек причинил малолетней потерпевшей, находившейся в беспомощном состоянии, телесные повреждения в виде резаных ран обеих щек и височной области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство малолетнего).

Обвиняемого задержали. Он зарегистрирован и проживает в Московской области, официально не трудоустроен. С учетом позиции представителя Наро-Фоминской городской прокуратуры суд заключил его под стражу.

Ранее о нападении на девочку сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, накануне вечером подозреваемый подошел на улице к двум гулявшим девочкам, достал нож и «без видимой причины» несколько раз ударил одну из них. Ребенка госпитализировали, мужчина скрылся с места происшествия.