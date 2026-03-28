Трамп подверг НАТО критике за отсутствие поддержки

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО за отсутствие поддержки в ходе выступления на конференции по инициативе в области будущих инвестиций в Майами. Запись трансляции доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но, если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом», — заявил республиканец.

Трамп также противопоставил альянсу Саудовскую Аравию, поблагодарив королевство за содействие. «Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовская Аравия — они очень помогли, в отличие от НАТО», — сказал президент.

Кроме того, президент США негативно отозвался о британских авианосцах, назвав их недостаточно быстрыми и плохо работающими.

Саудовская Аравия после иранских ударов по своим энергообъектам и Эр-Рияду предоставила США авиабазу имени короля Фахда, а наследный принц Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к американским ударам по Ирану, пишет The Wall Street Journal.

Ранее Трамп назвал НАТО без Вашингтона «бумажным тигром», обвинив союзников в трусости. Он отметил, что европейские страны отказались участвовать в операции против Ирана, а теперь жалуются на дорогую нефть, хотя не готовы помочь даже с разблокировкой Ормузского пролива — по его словам, несложной военной задачей с минимальным риском.

Блокада Тегераном Ормузского пролива после начала военной операции США и Израиля против Ирана спровоцировала резкий рост цен — Brent в моменте превышала $119 за баррель, усилив инфляционное давление в США и Европе.

С начала войны Вашингтон добивался от союзников отправки кораблей в Ормузский пролив, но получил отказ от Германии, Франции, Италии и Испании. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО — оборонительный альянс, а не интервенционистский. Лондон ограничился обещанием изучить возможности помощи, а Париж и Рим предпочли договариваться с Тегераном напрямую о проходе своих судов, что вызвало открытое раздражение в Белом доме.