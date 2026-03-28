Военная операция на Украине

Аэропорт Ярославля приостановил полеты

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Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило агентство воздушного транспорта.

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, также сообщила Росавиация.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 28 марта силы ПВО уничтожили дрон на подлете к Москве. Менее чем на полчаса ограничения на полеты действовали в столичном аэропорту Шереметьево. На момент публикации воздушная гавань Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию.

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Плугина Ирина
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