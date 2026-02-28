Ространснадзор начал проверку Azur Air

Ространснадзор начал проверку в отношении авиакомпании Azur Air, сообщает ведомство.

«В связи с многочисленными нарушениями в деятельности авиакомпании Azur Air, включая систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров (непредоставление положенных услуг при задержках, сложности с возвратом средств), по запросу Ространснадзора Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика», — говорится в сообщении Ространснадзора в телеграм-канале.

Ведомство намерено оценить деятельность авиакомпании на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, а также определить, есть ли системные проблемы, которые могут повлиять на безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров.

Ведомство подчеркнуло, что на операционную деятельность авиакомпании проверка не повлияет. Она продлится до 5 марта. «При подтверждении нарушений к авиакомпании могут быть применены санкции, вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта», — отметили в ведомстве.

Azur Air заявила, что оказывает полное содействие авиационным властям России в рамках проводимой внеплановой проверки. Авиаперевозчик подчеркнул, что безопасность для него является безусловным приоритетом.