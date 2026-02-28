Общество

Ространснадзор начал проверку Azur Air

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Входит в сюжеты
В этой статье

Ространснадзор начал проверку в отношении авиакомпании Azur Air, сообщает ведомство.

«В связи с многочисленными нарушениями в деятельности авиакомпании Azur Air, включая систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров (непредоставление положенных услуг при задержках, сложности с возвратом средств), по запросу Ространснадзора Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика», — говорится в сообщении Ространснадзора в телеграм-канале.

Ведомство намерено оценить деятельность авиакомпании на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, а также определить, есть ли системные проблемы, которые могут повлиять на безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров.

Ведомство подчеркнуло, что на операционную деятельность авиакомпании проверка не повлияет. Она продлится до 5 марта. «При подтверждении нарушений к авиакомпании могут быть применены санкции, вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта», — отметили в ведомстве.

Azur Air заявила, что оказывает полное содействие авиационным властям России в рамках проводимой внеплановой проверки. Авиаперевозчик подчеркнул, что безопасность для него является безусловным приоритетом.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Теги
РостранснадзорAzur Air