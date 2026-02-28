Операция Израиля против Ирана получила название «Защитник Иуды»
Операция Израиля, в рамках которой были нанесены «превентивные» удары по Ирану, получила название «Маген Иуда» (Защитник Иуды), сообщает израильский телеканал N12.
Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Предварительно, несколько ракет упали на центральной площади города - университетской улице и в районе Джумхури. Рядом расположена резиденция лидеров Ирана — дворец Саадабад.
Операция удара, по информации Reuters, планировалась в течение нескольких месяцев в координации с США
Материал дополняется
