Операция Израиля против Ирана получила название «Защитник Иуды»

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Операция Израиля, в рамках которой были нанесены «превентивные» удары по Ирану, получила название «Маген Иуда» (Защитник Иуды), сообщает израильский телеканал N12.

Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Предварительно, несколько ракет упали на центральной площади города - университетской улице и в районе Джумхури. Рядом расположена резиденция лидеров Ирана — дворец Саадабад.

Операция удара, по информации Reuters, планировалась в течение нескольких месяцев в координации с США

Материал дополняется