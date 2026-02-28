США в марте проведут испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
Запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III проведут США ночь с 3 на 4 марта по тихоокеанскому времени, сообщает Командование глобального удара ВВС США в Х.
«Это плановое испытание, запланированное за несколько лет до его проведения», — следует из сообщения.
LGM-30G Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, единственная американская ракета шахтного базирования. США взяли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют, срок их службы неоднократно продлевался.
21 мая 2025 года ВВС США провели испытательный запуск невооруженной Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета пролетела около 6759 км со скоростью свыше 24 тыс. км/ч и достигла полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова). В общей сложности США провели более 300 подобных пусков.
