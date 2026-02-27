Кения возобновит строительство железной дороги в марте

Железная дорога, построенная Китайской дорожно-мостовой корпорацией и финансируемая правительством Китая, в прибрежном городе Момбаса, Кения (Фото: Reuters)

Кения возобновит строительство железнодорожной ветки, финансируемой Китаем, в марте 2026 года. Проект заморозили семь лет назад из-за нехватки средств, но теперь Найроби намерен реализовать его без привлечения новых кредитов от Пекина, пишет Bloomberg со ссылкой на министра транспорта Дэвиса Чирчира.

Кения надеется привлечь до $4 млрд путем секьюритизации специального сбора на развитие железных дорог. Правительство планирует использовать этот механизм для финансирования строительства, не увеличивая долговую нагрузку.

Параллельно Найроби ведет переговоры с железнодорожной компанией ОАЭ Etihad Rail о передаче ей в концессию грузовых операций на стандартной колее. Это позволит привлечь частные инвестиции в подвижной состав и повысить эффективность перевозок, при этом инфраструктура останется в собственности государства через Kenya Railways Corporation.

Речь идет об участке Найваша — Кисуму до Малабы на границе с Угандой, его общая протяженность составит около 369 км. Строительство ветки остановили в 2019 году, не дойдя примерно половины запланированного маршрута. Проект стал символом угасания китайской инициативы «Пояс и путь» в Африке, в рамках которой Пекин предоставил африканским странам кредитов на сумму более $120 млрд.

Завершение строительства позволит соединить порт Момбаса с озером Виктория и далее с Угандой, Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго. Проект рассматривается как ключевой для интеграции Восточной Африки и снижения логистических издержек для стран, не имеющих выхода к морю.