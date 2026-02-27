Станция МЦК «Нижегородская» возобновит работу 1 марта

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Станция Московского центрального кольца (МЦК) «Нижегородская» в Москве откроется для пассажиров 1 марта после частичного устранения повреждений от проседания платформы. Решение приняла межведомственная комиссия, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В МЖД отметили, что завершили возведение временного турникетного павильона для прохода на платформу во время ремонтных работ. Посадка и высадка будет происходить в границах неповрежденной части платформы, соответствующей требованиям безопасности.

«Ласточки», следующие в сторону «Угрешской», будут останавливаться полностью, все вагоны. Поезда же в направлении «Андроновки» — кроме первой двери первого вагона, уточнили в МЖД.

Вечером 30 января часть платформы станции «Нижегородская» просела с сохранением габарита пути. Поезда там следовали без остановки, пересадки закрыли, движение на МЦК оставалось штатным. На месте продолжаются дежурства сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров для помощи с альтернативными маршрутами. Схемы прохода к временному павильону разместят на инфраструктуре.