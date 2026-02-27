На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков
На российского рэпера Глеба Голубина, известного под псевдонимом Pharaoh, завели административное дело о пропаганде наркотиков в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП; наказание для граждан — штраф до 5 тыс. руб.).
Данные опубликованы в картотеке Никулинского суда столицы.
Дело зарегистрировано 26 февраля, заседание суда назначено на 13 марта. Детали состава правонарушения не уточняются.
Голубин — музыкант, продюсер, лидер творческого объединения Dead Dynasty. Обрел популярность в середине 2010-х благодаря клипу Black Siemens, считается одним из первопроходцев клауд-рэпа в России.
