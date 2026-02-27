В Петербурге девушка выжила после падения из окна многоэтажки
В Петербурге 16-летняя девушка выжила после падения с 20-го этажа жилого дома на Малой Балканской улице, об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Школьница выпала из окна квартиры и приземлилась на козырек подъезда, что смягчило удар. После чего она с ушибами внутренних органов и переломом нижней челюсти была госпитализирована в Детскую городскую больницу № 5.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В городском комитете по здравоохранению от комментариев отказались.
