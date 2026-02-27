Ракетную опасность объявили в нескольких регионах Поволжья

Также ракетная опасность объявлена в Пермском крае и Оренбуржье

Фото: Александр Река / ТАСС

Режим «Ракетная опасность» ввели в Пензенской, Самарской и Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, а также в Пермском крае и на территории Оренбуржья. Об этом в телеграм-каналах сообщили губернаторы и региональные МЧС. Также рассылка приходила в виде сообщений и в приложении МЧС.

Две ракеты пытались атаковать Чувашию, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на оперативные службы. «Одна была сбита, вторая изменила курс и ее заметили очевидцы службы ГИБДД. Передали информацию на 112. Оперативный дежурный МВД подтвердил, что ракета улетела в сторону соседней республики», — говорится в сообщении.

О ракетной опасности на территории Оренбургской области сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Солнцев.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко написал, что в регионе запущены сирены. «Необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании», — сообщил он.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также объявил о ракетной опасности и порекомендовал жителям региона пройти в безопасное место.

В Саратовской области МЧС разослало предупреждения о ракетной опасности, в городе слышны сирены, передает корреспондент РБК.

Управление образования Казани в телеграм-канале сослалось на предупреждение МЧС о ракетной опасности и сообщило, что в детских садах и школах дети спускаются в специально оборудованные безопасные зоны.

О ракетной опасности на территории Удмуртии в соцсети «ВКонтакте» сообщила Служба гражданской защиты республики.

Режим «Ракетная опасность» также действует в Ульяновской области и в Пермском крае, сообщили местные управления МЧС.