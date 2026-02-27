Burger King научила ИИ-бота следить за дружелюбием сотрудников

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Американская компания, владелец сети ресторанов быстрого питания Burger King тестирует голосового чат-бота с искусственным интеллектом в повседневный рабочий процесс, чтобы собирать данные о дружелюбном поведении сотрудников, сообщает NBC News.

Голосовой бот Patty, работающий на базе OpenAI, размещен на головных уборах сотрудников, чтобы собирать информацию об их взаимодействии с клиентами и «упрощать рабочий процесс».

Ожидается, что сервис сможет выполнять массу разных функций — от оповещения менеджеров о недоступных товарах до помощи работникам в запоминании ингредиентов продуктов из лимитированных наборов. Кроме того, он будет анализировать разговоры сотрудников между собой и с клиентами в окне выдачи заказов.

Чат-бот станет прослушивать не все диалоги сотрудников, а только в промежутке с момента оформления заказа клиента и до того момента, как его машина отъезжает от заведения, заверили в Burger King.

Система будет собирать данные о взаимодействии сотрудников с клиентами, используя такие ключевые слова, как «добро пожаловать», «спасибо» и «пожалуйста». Это один из механизмов определения «дружелюбия», пояснил изданию директор по цифровым технологиям компании.

Гарнитура с поддержкой голосовой связи уже тестируется в 500 ресторанах. Ожидается, что к концу года в заведениях Burger King в США будут доступны веб-версия и приложение платформы BK Assistant, предназначенной для обучения и оперативной поддержки. Бот Patty — один из ее продуктов.