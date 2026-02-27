 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Burger King научила ИИ-бота следить за дружелюбием сотрудников

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Американская компания, владелец сети ресторанов быстрого питания Burger King тестирует голосового чат-бота с искусственным интеллектом в повседневный рабочий процесс, чтобы собирать данные о дружелюбном поведении сотрудников, сообщает NBC News.

Голосовой бот Patty, работающий на базе OpenAI, размещен на головных уборах сотрудников, чтобы собирать информацию об их взаимодействии с клиентами и «упрощать рабочий процесс».

Ожидается, что сервис сможет выполнять массу разных функций — от оповещения менеджеров о недоступных товарах до помощи работникам в запоминании ингредиентов продуктов из лимитированных наборов. Кроме того, он будет анализировать разговоры сотрудников между собой и с клиентами в окне выдачи заказов.

Китай ужесточил контроль над ИИ из-за угрозы авторитету Компартии
Политика
Фото:Cheng Xin / Getty Images

Чат-бот станет прослушивать не все диалоги сотрудников, а только в промежутке с момента оформления заказа клиента и до того момента, как его машина отъезжает от заведения, заверили в Burger King.

Система будет собирать данные о взаимодействии сотрудников с клиентами, используя такие ключевые слова, как «добро пожаловать», «спасибо» и «пожалуйста». Это один из механизмов определения «дружелюбия», пояснил изданию директор по цифровым технологиям компании.

Гарнитура с поддержкой голосовой связи уже тестируется в 500 ресторанах. Ожидается, что к концу года в заведениях Burger King в США будут доступны веб-версия и приложение платформы BK Assistant, предназначенной для обучения и оперативной поддержки. Бот Patty — один из ее продуктов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Burger King чат-бот искусственный интеллект
Материалы по теме
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети
Технологии и медиа
Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ
Технологии и медиа
Apple сделает из Siri полноценный чат-бот Campos с ИИ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Маркетмейкера Jane Street обвинили в крупнейших кризисах на крипторынке Крипто, 14:48
«РИА Новости» сообщило о проблеме, помешавшей Дмитриеву улететь из Женевы Политика, 14:47
Москалькова назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курска Политика, 14:40
На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков Общество, 14:36
Филиппов назвал неожиданными поздравления с медалью Игр от бывших девушек Спорт, 14:33
Роман Пелевина признали вредным для интересов Белоруссии Политика, 14:32
ПСЖ Сафонова сыграет с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Акции Netflix подскочили после отказа от покупки Warner Bros. Discovery Инвестиции, 14:29
Ракетную опасность объявили в нескольких регионах Поволжья Политика, 14:25
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля Политика, 14:21
Как в России работает льготная ипотека для чиновников в 2026 году Недвижимость, 14:18
Путин посвятил заседание Совбеза укреплению основ конституционного строя Политика, 14:15
Глейхенгауз заявил о травме спины у Петросян перед Олимпиадой в Италии Спорт, 14:15