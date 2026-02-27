Иностранцы предстанут перед судом за смерть футболиста в Щелково

Фото: СК России

В суд передали уголовное дело о драке в Щелково, из-за которой умер 20-летний мужчина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Погибшим, как ранее стало известно, был футболист команды «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич.

По версии следствия, драка произошла в августе 2025 года у бара «Андеграунд» на Пролетарском проспекте в Щелково. Причиной потасовки стал конфликт, начавшийся в ночном клубе и продолжившийся на улице. После удара сзади Ерошевич упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание, но группа мужчин продолжила его избивать.

От полученных в потасовке травм спортсмен умер спустя шесть дней, не приходя в сознание. Конфликт возник из-за футбольного матча, команда Ерошевича ранее обыграла команду, за которую выступали нападавшие.

Четверо подозреваемых были задержаны, а пятый скрылся и объявлен в международный розыск. В отношении него возбуждено отдельное уголовное дело.