Глава «Ростелекома» спрогнозировал рост выручки выше ₽1 трлн

Михаил Осеевский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что по итогам 2027 года выручка компании превысит 1 трлн руб. Такой прогноз он озвучил в четверг, 26 февраля на онлайн-конференции, посвященной финансовым и операционным итогам 2025 года.

Комментируя ожидания от результатов в 2026 году, он отметил, что компания будет «двигаться к триллиону».

По итогам 2025 года выручка «Ростелекома» выросла на 12%, до 872,8 млрд руб. Она распределилась по разным видам услуг следующим образом:

Мобильная связь — 288,35 млрд руб. (+9,1%);

Цифровые сервисы — 217,85 млрд руб. (+20,3%);

Фиксированный интернет — 119,77 млрд руб. (+10,5%);

Оптовые услуги (присоединение и пропуск трафика, VPN, аренда каналов, инфраструктурные сервисы и услуги) — 103,75 млрд руб. (+13,9%);

Видеосервисы — 56,85 млрд руб. (+9,5%);

Фиксированная телефония — 36,95 млрд руб. (-5,7%);

Прочие услуги — 49,3 млрд руб. (+12%).

Чистая прибыль компании снизилась на 22,2%, до 18,7 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 9,5%, до 331 млрд руб., а рентабельность по нему 37,9% вместо 38,8% в 2024-м. Чистый долг на конец 2025 года составил 689,6 млрд руб.

По итогам последнего квартала прошлого года чистая прибыль снизилась до 200 млн руб. с 4,7 млрд руб. в четвертом квартале 2024 года. Выручка увеличилась на 15,6%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 18,8%, до 95,3 млрд руб., а рентабельность по нему составила 35,2%.

Помимо прочего, в отчете указано, что в январе 2026 года компания стала владельцем 100% доли в онлайн-кинотеатре. Название актива не приводится. Лишь отмечается, что денежное вознаграждение за сделку составило 3,5 млрд руб. Условное вознаграждение по сделке, согласно предварительным оценкам, не превысит 500 млн руб.

Ранее представитель онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ), сообщал что Wink приобрел онлайн-кинотеатр «Смотрешка». До этого компания была в собственности у основателей — Александра Киселевича (89%), Тимура Родионова (7,25%) и Георгия Юфа (3,75%). Представитель «Ростелекома» не подтвердил и не опроверг РБК версию о том, что в отчете речь идет именно о «Смотрешке».