 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Глава «Ростелекома» спрогнозировал рост выручки выше ₽1 трлн

Михаил Осеевский
Михаил Осеевский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что по итогам 2027 года выручка компании превысит 1 трлн руб. Такой прогноз он озвучил в четверг, 26 февраля на онлайн-конференции, посвященной финансовым и операционным итогам 2025 года.

Комментируя ожидания от результатов в 2026 году, он отметил, что компания будет «двигаться к триллиону».

По итогам 2025 года выручка «Ростелекома» выросла на 12%, до 872,8 млрд руб. Она распределилась по разным видам услуг следующим образом:

  • Мобильная связь — 288,35 млрд руб. (+9,1%);
  • Цифровые сервисы — 217,85 млрд руб. (+20,3%);
  • Фиксированный интернет — 119,77 млрд руб. (+10,5%);
  • Оптовые услуги (присоединение и пропуск трафика, VPN, аренда каналов, инфраструктурные сервисы и услуги) — 103,75 млрд руб. (+13,9%);
  • Видеосервисы — 56,85 млрд руб. (+9,5%);
  • Фиксированная телефония — 36,95 млрд руб. (-5,7%);
  • Прочие услуги — 49,3 млрд руб. (+12%).

Чистая прибыль компании снизилась на 22,2%, до 18,7 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 9,5%, до 331 млрд руб., а рентабельность по нему 37,9% вместо 38,8% в 2024-м. Чистый долг на конец 2025 года составил 689,6 млрд руб.

По итогам последнего квартала прошлого года чистая прибыль снизилась до 200 млн руб. с 4,7 млрд руб. в четвертом квартале 2024 года. Выручка увеличилась на 15,6%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 18,8%, до 95,3 млрд руб., а рентабельность по нему составила 35,2%.

Помимо прочего, в отчете указано, что в январе 2026 года компания стала владельцем 100% доли в онлайн-кинотеатре. Название актива не приводится. Лишь отмечается, что денежное вознаграждение за сделку составило 3,5 млрд руб. Условное вознаграждение по сделке, согласно предварительным оценкам, не превысит 500 млн руб.

Ранее представитель онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ), сообщал что Wink приобрел онлайн-кинотеатр «Смотрешка». До этого компания была в собственности у основателей — Александра Киселевича (89%), Тимура Родионова (7,25%) и Георгия Юфа (3,75%). Представитель «Ростелекома» не подтвердил и не опроверг РБК версию о том, что в отчете речь идет именно о «Смотрешке».

Читайте РБК в Telegram

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Теги
Ростелеком выручка
Материалы по теме
IT-«внучка» «Ростелекома» запланировала IPO до конца года
Технологии и медиа
Онлайн-кинотеатр Wink купил сервис «Смотрешка»
Технологии и медиа
«Ростелеком» предложил оповещать пользователей об их данных в даркнете
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Росреестр оценил рост выдачи дальневосточной и арктической ипотеки Недвижимость, 17:19
Защита осужденного условно рэпера Гуфа обжалует приговор Общество, 17:15
Никитин объяснил, когда Россия возобновит авиарейсы на Кубу Общество, 17:14
Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» Спорт, 17:09
Украинский омбудсмен назвал число пропавших без вести украинцев Политика, 17:06
НКР подтвердило рейтинг «Новой перестраховочной компании» AAA.ru Кредитные рейтинги, 17:05
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах Общество, 17:01
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине Политика, 16:57
В Домодедово и Жуковском ограничили прием и отправку рейсов Политика, 16:54
В Фонде энергобезопасности описали стратегию США, где Россия — конкурент
РАДИО
 Политика, 16:52
Госдума одобрила штрафы до ₽500 тыс. для перекупщиков ж/д билетов Политика, 16:48
Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW Спорт, 16:41
Politico узнало, что послы ЕС «тайно управляют Европой» из «бункера» Политика, 16:38
Глава ВЭФ в Давосе подал в отставку после упоминания в файлах Эпштейна Политика, 16:38